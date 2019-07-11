План розрахований на найближчі 2-3 роки, затверджений наглядовою радою компанії і прийнятий як керівництво до дії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" представив нову стратегію видобутку газу.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 12:19
"Нафтогаз" представив нову стратегію видобутку газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" представив нову стратегію видобутку газу.
Додано: Вів 23 лип, 2019 12:19
Увеличение инвестиций в разведку?
Завлечение технологичных западных компаний в Украину с соответсвующими технологиями?
Увеличение внутреннего производства и уменьшение зависимости от импорта?
Нет!
Перефразируя: нихера мы не будем больше выдобувать, будем просто увеличивать цену на газ и продавать через монопольную трубу. И будут платить. Просто потому, что она монопольная.
Коболева в премьеры?
Мда...
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