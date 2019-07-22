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Tesla планує побудувати в
Україні мережу швидких зарядок

Tesla планує побудувати в Україні мережу швидких зарядок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 14:09

Tesla планує побудувати в Україні мережу швидких зарядок

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla оновила дані щодо розгортання мережі швидких зарядок бренду Supercharger по всьому світу, зокрема двох в Україні.

Дивися повний текст Tesla планує побудувати в Україні мережу швидких зарядок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 14:10

Аж цельных 2 станции? Это прорыв.
EKO
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