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&#128204; Скільки вам вдавалося
(вдається) заробляти за...

&#128204; Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 14:36

&#128204; Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...

Пропонуємо до обговорення:
Все частіше можна почути, що українці вважають за краще їздити на заробітки за кордон.

Дивися повний текст 📌 Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за кордоном? - опитування.
R2
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