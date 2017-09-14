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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 09:31
Re: 📌 Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за.
Как по мне минимальный порог опроса "меньше тысячи" уж слишком завышен, нужно было раздробить на более мелкие группы.
Додано: Сер 24 лип, 2019 11:36
Вы думаете туда на 200-300$ едут ? Я не встречал людей, что мечтает и жить в сарае с крысами и получать аж 500$ Для таких есть категория "Еще и остался/осталась должен(-а)" Я встречал во Вьетнаме чудачку из Беларуси, она работает и то за 25$ в день в каком-то ресторанчике - это больше 500 баксов.
Додано: Сер 24 лип, 2019 11:51
да чтобы больше штукаря зеленых рябчиков подымать это нужно жить на работе и работать до потери сознания в ужасных условиях. стандарт до 1000$. Почти все зарабатывают 700-800$. Но опять же есть кто зарабатывает больше а есть кто зарабатывает намного меньше. Сужу по Польше. Сам много раз был пока не дошло что дома можно намного лучше жить и зарабатывать больше нежели там.
Додано: Сер 24 лип, 2019 11:54
Додано: Сер 24 лип, 2019 12:18
Радий за Вас! Добре хоч хтось відповів, а то думав, що всі по приколу клацали ту графу. Ну таку роботу і важко назвати "їздити на заробітки" у сенсі того, що зазвичай розуміють під цим терміном. А от цікаво, з роботами за спецільностями, які не потребують багаторічної "вищої освіти" хтось заробляв десь хоч від 7 тис. дол і вище? 6 тис. дол на місяць реально заробити в Австралії, але туди і їдуть на заробітки мабуть з усієї планети, судячи з того, кого там зустрічав..., 7-8 тис. не чув щоб десь заробляли на відносно простих роботах
Додано: Сер 24 лип, 2019 12:43
Тут дядька рассказывает, как свалил из сраной рашки и живет Штатах
Исключение врачи - у нас могут получать гроши, а по контракту где-то в ж*** мира могут получать хорошие деньги. Но там есть и свои риски.
Додано: Сер 24 лип, 2019 14:17
@stuermer
@sumy4
От 10 тыс. в Германии?? Очень похоже на откровенную ложь. ИТ консультант в самых высокооплачиваемых федеральных землях получает 60-90 тыс евро в год, то есть 7.5 тыс евро в месяц ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ, чистыми это примерно 4000 € в месяц, и для Германии это оочченнь высокая зп. Пускай налоговые льготы (если есть семья), до 5000€ чистыми в мес. И это крайне высокая ЗП, выше разве что у директоров и разного рода начальников или политиков.
Додано: Сер 24 лип, 2019 15:06
10к чистыми в Дойчланде не платят даже сеньорам программерам или замдиректора в небольших компаниях типа гешефтфюрера. Разве что топовым менеджерам в больших AG. Да и брутто столько мало где заплатят.
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:45
Ну так я о том же и пишу
Что мол зарабатывать чистыми свыше 10 тыс ойро в Германии это небылицы от местных комментаторов, разве что свой бизнес иметь.
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:22
Re: Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...
Просто тут не указано в месяц или совокупно, может люди 10к за лето зарабатывали, например
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