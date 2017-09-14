RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки вам вдавалося
(вдається) заробляти за...

Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 09:31

Re: &#128204; Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за.

Как по мне минимальный порог опроса "меньше тысячи" уж слишком завышен, нужно было раздробить на более мелкие группы.
Laven
 
Повідомлень: 84
З нами з: 09.06.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 11:36

  Laven написав:Как по мне минимальный порог опроса "меньше тысячи" уж слишком завышен, нужно было раздробить на более мелкие группы.

Вы думаете туда на 200-300$ едут ? :mrgreen: Я не встречал людей, что мечтает и жить в сарае с крысами и получать аж 500$ Для таких есть категория "Еще и остался/осталась должен(-а)" Я встречал во Вьетнаме чудачку из Беларуси, она работает и то за 25$ в день в каком-то ресторанчике - это больше 500 баксов.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 11:51

да чтобы больше штукаря зеленых рябчиков подымать это нужно жить на работе и работать до потери сознания в ужасных условиях. стандарт до 1000$. Почти все зарабатывают 700-800$. Но опять же есть кто зарабатывает больше а есть кто зарабатывает намного меньше. Сужу по Польше. Сам много раз был пока не дошло что дома можно намного лучше жить и зарабатывать больше нежели там.
vlad_hurtovyi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 11:54

  sumy4 написав:Питання до тих хто заробляв від 10 тис. дол і вище. В якій країні і ким Ви працювали???

@sumy4
Німеччина, IT-консультант.
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 21.07.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 12:18

  stuermer01 написав:
  sumy4 написав:Питання до тих хто заробляв від 10 тис. дол і вище. В якій країні і ким Ви працювали???

@sumy4
Німеччина, IT-консультант.

Радий за Вас! Добре хоч хтось відповів, а то думав, що всі по приколу клацали ту графу. Ну таку роботу і важко назвати "їздити на заробітки" у сенсі того, що зазвичай розуміють під цим терміном. А от цікаво, з роботами за спецільностями, які не потребують багаторічної "вищої освіти" хтось заробляв десь хоч від 7 тис. дол і вище? 6 тис. дол на місяць реально заробити в Австралії, але туди і їдуть на заробітки мабуть з усієї планети, судячи з того, кого там зустрічав..., 7-8 тис. не чув щоб десь заробляли на відносно простих роботах
sumy4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 26.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 12:43

  sumy4 написав:
  stuermer01 написав:
  sumy4 написав:Питання до тих хто заробляв від 10 тис. дол і вище. В якій країні і ким Ви працювали???

@sumy4
Німеччина, IT-консультант.

Радий за Вас! Добре хоч хтось відповів, а то думав, що всі по приколу клацали ту графу. Ну таку роботу і важко назвати "їздити на заробітки" у сенсі того, що зазвичай розуміють під цим терміном. А от цікаво, з роботами за спецільностями, які не потребують багаторічної "вищої освіти" хтось заробляв десь хоч від 7 тис. дол і вище? 6 тис. дол на місяць реально заробити в Австралії, але туди і їдуть на заробітки мабуть з усієї планети, судячи з того, кого там зустрічав..., 7-8 тис. не чув щоб десь заробляли на відносно простих роботах

Тут дядька рассказывает, как свалил из сраной рашки и живет Штатах https://www.youtube.com/watch?v=b7GHGaRZbRk Верить ему или нет, дело каждого. Ясное дело это не для тех у кого руки из опы :mrgreen: Опять же, у кого руки прямые и голова на месте нас тоже не гроши зарабатывает(зарабатывал).
Исключение врачи - у нас могут получать гроши, а по контракту где-то в ж*** мира могут получать хорошие деньги. Но там есть и свои риски.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:17

@stuermer
@sumy4

От 10 тыс. в Германии?? Очень похоже на откровенную ложь. ИТ консультант в самых высокооплачиваемых федеральных землях получает 60-90 тыс евро в год, то есть 7.5 тыс евро в месяц ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ, чистыми это примерно 4000 € в месяц, и для Германии это оочченнь высокая зп. Пускай налоговые льготы (если есть семья), до 5000€ чистыми в мес. И это крайне высокая ЗП, выше разве что у директоров и разного рода начальников или политиков.
Ares
 
Повідомлень: 112
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:06

  Ares написав:@stuermer
@sumy4

От 10 тыс. в Германии?? Очень похоже на откровенную ложь. ИТ консультант в самых высокооплачиваемых федеральных землях получает 60-90 тыс евро в год, то есть 7.5 тыс евро в месяц ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ, чистыми это примерно 4000 € в месяц, и для Германии это оочченнь высокая зп. Пускай налоговые льготы (если есть семья), до 5000€ чистыми в мес. И это крайне высокая ЗП, выше разве что у директоров и разного рода начальников или политиков.

10к чистыми в Дойчланде не платят даже сеньорам программерам или замдиректора в небольших компаниях типа гешефтфюрера. Разве что топовым менеджерам в больших AG. Да и брутто столько мало где заплатят.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 903
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:45

Ну так я о том же и пишу :)
Что мол зарабатывать чистыми свыше 10 тыс ойро в Германии это небылицы от местных комментаторов, разве что свой бизнес иметь.
Ares
 
Повідомлень: 112
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:22

Re: Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...

Просто тут не указано в месяц или совокупно, может люди 10к за лето зарабатывали, например
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 09.06.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без... 1, 2
R2 » Сер 24 лип, 2019 08:43
14 404
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 17:30
zРадио
Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки... 1 ... 15, 16, 17
R2 » Вів 16 лип, 2019 11:07
165 7342
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 16:24
Волгарь
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 499, 500, 501
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5000 268965
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 16:13
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73698)
24.07.2019 19:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.