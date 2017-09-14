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Скільки вам вдавалося
(вдається) заробляти за...

Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 19:53

Работал в казино крупье на пассажирском судне - зарплата 2000 баксов, кормят, живешь бесплатно :), экскурсии для персонала бесплатно. Но не понравилось все равно, как животные там все живут - спят все со всеми подряд, отвратительно... презервативы в боксах прозрачных на стенах развешены бесплатные, увы, но я так не могу жить, как животное, поэтому уехал быстро домой...
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:15

  Ares написав:Ну так я о том же и пишу :)
Что мол зарабатывать чистыми свыше 10 тыс ойро в Германии это небылицы от местных комментаторов, разве что свой бизнес иметь.


Точно, финансновый аудитор из Украины после 2 лет в германии получает 3 тыс евро, при том что местные, которые сидят там по 10 лет получать меньше. 7 штук нереальная зарплата.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:09

  Ares написав:Ну так я о том же и пишу :)
Что мол зарабатывать чистыми свыше 10 тыс ойро в Германии это небылицы от местных комментаторов, разве что свой бизнес иметь.


подтверждаю ваши слова (живу в Германии)
это надо быть ну очень-очень крутым и работать где-нибудь на Гугл. и то, это, наверное, надо работать удаленно на швейцарский офис :D
KML
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:03

Re: Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...

Коллега сейчас работает в Германии. Рассказывал, что у многих приезжих (не гастарбайтеров, а спецов) розовые фантазии о Германии касательно карьерных перспектив и особенно ЗП, которые мигом разбиваются вдребезги. Какие там 10к, 3-4. И никаких топовых должностей сходу, какой бы бекграунд не был - немцы в этом плане консервативны: ты тут новый, должен вжиться в местную корп культуру, завоевать признание коллег. Типичный бюргер спокойно и размеренно десятилетиями работает в компании и медленно растет, нахрапистый карьеризм там не приветствуется
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 04:01

  sumy4 написав:Питання до тих хто заробляв від 10 тис. дол і вище. В якій країні і ким Ви працювали???

Менеджер программы по производству химкомпонентов для ДНК синтеза и синтеза олигонуклеотидов. США. Не химик/биолог. Менеджер с багажом в капитальном инжиниринге, финансах и руководстве людьми.
Dear_Sir
 
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