Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...

Додано: Пон 29 лип, 2019 06:06

Gastarbaiter написав: 3-й год в Польше. На родину вообще не тянет, хотя уровень жизни был бы примерно таким же. 3-й год в Польше. На родину вообще не тянет, хотя уровень жизни был бы примерно таким же.

А сколько вам лет? Когда я был молодой и куролесил тогда ещё по СССР, то тоже на родину (Украина) не тянуло. Мне Латвия нравилась, а потом на Камчатке. А потом приехал домой, устроился на денежную работу, семья и как то всё что где-то там, меня перестало интересовать по сей день. А если хочется что-то посмотреть, то ехать надо туристом.Ведь вы всё-равно там ничего не видите. Работа-дом-ужин-спать, утром всё по новой. Из окна вид на детскую площадку. Один выходной и тот отсыпаетесь. Ну вечером выйдете погулять по центру и выпить бокал пива. Счастье всей жизни, можно позавидовать.