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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 19:53
Работал в казино крупье на пассажирском судне - зарплата 2000 баксов, кормят, живешь бесплатно , экскурсии для персонала бесплатно. Но не понравилось все равно, как животные там все живут - спят все со всеми подряд, отвратительно... презервативы в боксах прозрачных на стенах развешены бесплатные, увы, но я так не могу жить, как животное, поэтому уехал быстро домой...
Додано: Чет 25 лип, 2019 09:15
Точно, финансновый аудитор из Украины после 2 лет в германии получает 3 тыс евро, при том что местные, которые сидят там по 10 лет получать меньше. 7 штук нереальная зарплата.
Додано: Чет 25 лип, 2019 11:09
подтверждаю ваши слова (живу в Германии)
это надо быть ну очень-очень крутым и работать где-нибудь на Гугл. и то, это, наверное, надо работать удаленно на швейцарский офис
Додано: Чет 25 лип, 2019 12:03
Re: Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...
Коллега сейчас работает в Германии. Рассказывал, что у многих приезжих (не гастарбайтеров, а спецов) розовые фантазии о Германии касательно карьерных перспектив и особенно ЗП, которые мигом разбиваются вдребезги. Какие там 10к, 3-4. И никаких топовых должностей сходу, какой бы бекграунд не был - немцы в этом плане консервативны: ты тут новый, должен вжиться в местную корп культуру, завоевать признание коллег. Типичный бюргер спокойно и размеренно десятилетиями работает в компании и медленно растет, нахрапистый карьеризм там не приветствуется
Додано: П'ят 26 лип, 2019 04:01
Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:40
В Силиконовой долине 10к платят толковому программеру средней руки, даже не сеньору. 150к в год плюс бонусы минус таксы, около того. В Германии за то же самое заплатят в 3 раза меньше. Почему так, ХЗ.
Додано: Суб 27 лип, 2019 01:01
3-й год в Польше. На родину вообще не тянет, хотя уровень жизни был бы примерно таким же.
Додано: Пон 29 лип, 2019 06:06
А сколько вам лет? Когда я был молодой и куролесил тогда ещё по СССР, то тоже на родину (Украина) не тянуло. Мне Латвия нравилась, а потом на Камчатке. А потом приехал домой, устроился на денежную работу, семья и как то всё что где-то там, меня перестало интересовать по сей день. А если хочется что-то посмотреть, то ехать надо туристом.Ведь вы всё-равно там ничего не видите. Работа-дом-ужин-спать, утром всё по новой. Из окна вид на детскую площадку. Один выходной и тот отсыпаетесь. Ну вечером выйдете погулять по центру и выпить бокал пива. Счастье всей жизни, можно позавидовать.
Додано: Пон 29 лип, 2019 07:19
сколько бы лет ни прошло, ты здесь чужой. Деньги после 50 теряют значение, после 60 вообще пыль
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:18
35 лет. Живу с семьей. Жена не работает.
Путешествуем на выходных по ближайшим регионам - замки, горы, парки. И 2-3 раза в год где-то дальше в Европе (море и экскурсионный отдых). В нашем городе тоже каждый день что-то интересное происходит.
Выходных 2. Отпуска 26 дней. Работа по всякому бывает: когда в 3 часа дня уже дома, когда приходится сидеть до ночи. Но это издержки профессии.
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