Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:59

  sumy4 написав:Питання до тих хто заробляв від 10 тис. дол і вище. В якій країні і ким Ви працювали???

Нидерланды, IT консультант как частный предприниматель (фрилансер).
80 евро/час при 40 час неделя + овертаймы 150% от рейта.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:30

  phantom_systems написав:В Силиконовой долине 10к платят толковому программеру средней руки, даже не сеньору. 150к в год плюс бонусы минус таксы, около того. В Германии за то же самое заплатят в 3 раза меньше. Почему так, ХЗ.

Сравнивать надо не зарплаты, а то сколько остается после основных расходов: жилье (ипотека), различные страховки, транспорт (машина), еда (в том числе рестораны и кафе), связь (телефон, интернет, ТВ), вредные привычки (сигареты, алкоголь).
В США чашка кофе легко может стоить 5-7 дол.
В европе 1,5-3 евро.
ihot
 
Повідомлень: 2
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