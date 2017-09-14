Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...

Нидерланды, IT консультант как частный предприниматель (фрилансер).
80 евро/час при 40 час неделя + овертаймы 150% от рейта.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:59
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:30
Сравнивать надо не зарплаты, а то сколько остается после основных расходов: жилье (ипотека), различные страховки, транспорт (машина), еда (в том числе рестораны и кафе), связь (телефон, интернет, ТВ), вредные привычки (сигареты, алкоголь).
В США чашка кофе легко может стоить 5-7 дол.
В европе 1,5-3 евро.
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