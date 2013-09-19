Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...

Додано: Суб 31 сер, 2019 06:40

LuckyG написав: andriyzhagun все эти рассуждения хороши отсюда.когда вы поживете за границей хотя бы 5 лет-тогда ваши суждения будут иметь смысл. Или вы думаете,что даже хорошо устроившись,там нет минусов,молочные реки и кисельные берега? Вынужден вас огорчить-это не так. Очень многие и я в том числе даже хорошо устроившись,легализовавшись и зная язык понимают,что хотят жить на родине.

Идиоты тут конечно это большой минус,но родная земля имеет значение. andriyzhagun все эти рассуждения хороши отсюда.когда вы поживете за границей хотя бы 5 лет-тогда ваши суждения будут иметь смысл. Или вы думаете,что даже хорошо устроившись,там нет минусов,молочные реки и кисельные берега? Вынужден вас огорчить-это не так. Очень многие и я в том числе даже хорошо устроившись,легализовавшись и зная язык понимают,что хотят жить на родине.Идиоты тут конечно это большой минус,но родная земля имеет значение.

Вот вы говорите о родной земле, я могу в любые выходные прилететь в Украину. Есть и деньги, есть и самолёты и нет проблем с передвижением. А вот вы можете спокойно в Германию на выходные слетать или в Лондон. Есть ли возможность лететь на море по 2 раза в год? Если сидеть дома то в любой стране, даже там где родился тоска замучает. В люблю стране есть свои минусы и плюсы, сделав довольно подлинный анализ многих фактов я спокойно поменял украинское гражданство на немецкое. Нашёл только один минус, сейчас, если захочу ехать в Россию надо визу делать. Она делается в туребро за неделю надо просто заплатить. Зато в США визу делать онлайн, без всяких головняков.