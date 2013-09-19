Нидерланды, IT консультант как частный предприниматель (фрилансер).
80 евро/час при 40 час неделя + овертаймы 150% от рейта.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:59
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:30
Сравнивать надо не зарплаты, а то сколько остается после основных расходов: жилье (ипотека), различные страховки, транспорт (машина), еда (в том числе рестораны и кафе), связь (телефон, интернет, ТВ), вредные привычки (сигареты, алкоголь).
В США чашка кофе легко может стоить 5-7 дол.
В европе 1,5-3 евро.
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:38
Вы это украинским пенсионерам с пенсией в 2000грн расскажите
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:01
$2.95 за 12oz/340г чашку латте в Старбаксе, там же $1.85 за такую же чашку обычного чёрного кофе, хотя можно заказать чашку кофейного пойла по $1 в каком-нибудь дайнере у дороги. Кофе не растёт ни в США, ни в Европе, поэтому цены на самом деле сопоставимы.
Додано: Суб 31 сер, 2019 06:40
Вот вы говорите о родной земле, я могу в любые выходные прилететь в Украину. Есть и деньги, есть и самолёты и нет проблем с передвижением. А вот вы можете спокойно в Германию на выходные слетать или в Лондон. Есть ли возможность лететь на море по 2 раза в год? Если сидеть дома то в любой стране, даже там где родился тоска замучает. В люблю стране есть свои минусы и плюсы, сделав довольно подлинный анализ многих фактов я спокойно поменял украинское гражданство на немецкое. Нашёл только один минус, сейчас, если захочу ехать в Россию надо визу делать. Она делается в туребро за неделю надо просто заплатить. Зато в США визу делать онлайн, без всяких головняков.
Додано: Нед 01 вер, 2019 18:38
Re: Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...
Я живу на Украине, мееелкий предприниматель, 2 раза в год летаю на море и без проблем могу слетать на выходные в Германию. Моя дочь живёт и работает в Германии. Только не хочу, надоела уже ваша Европа. Так вот моя дочь с мужем не могут себе позволить 2 раза в году летать на море. Этот отпуск они провели у родителей мужа в немецкой деревне.
Додано: Нед 01 вер, 2019 21:13
Re: Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...
Украина - это страна возможностей. Кто-то ими пользуется, а кто-то нет. Где в Европе с дохода до $60 000 в год вы сможете платить в год $841 налогов. 1.4%!!
А если зарабатываете $200 000 в год, налог будет 5.22%
Вот и думайте, где лучше, в Украине, или в Европе, где откусят минимум треть от ваших денег.
По-этому предприниматели не сильно спешат уезжать в Европу. При налогах, как в Европе, многие бизнесы будут просто убыточны. Да и IT-шники подсели на эту тему. Мало того, что с зарплаты меньше налогов снимают, ещё и цены, хоть и бешено растут, но всё ещё в среднем ниже европейских
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