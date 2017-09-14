Скільки вам вдавалося (вдається) заробляти за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:49

Всё в Европе хорошо,но цены на жильё бешенные, приходиться работать по 10 часов,иначе ни как.Думаю если в Украине так пахать,получится тот же уровень жизни.Но есть одно но,там нет гарантии ,что завтра всё не исчезнет и снова кинут,как моих родителей,и моим детям придется начинать с начала ,как мне.Нет не хочу.
demborinskib
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:53

  demborinskib написав:Всё в Европе хорошо,но цены на жильё бешенные

Зато ипотека доступная. Лучше выплачивать 500 дол. ипотеку в Польше, чем арендовать за 800 в Киеве.
Gastarbaiter
 
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