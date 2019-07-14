В рамках проекту Kyiv Citу Express, "Укрзалізниця" хоче повернути міські електрички на підприємство до 2021 року.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 14:52
"Укрзалізниця" хоче повернути міські електрички Києва
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" хоче повернути міські електрички Києва.
Додано: Вів 23 лип, 2019 14:53
20 лет рассказывали, что они неприбыльны и вот теперь... по мере прибыльности
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