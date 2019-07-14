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"Укрзалізниця" хоче повернути
міські електрички Києва

"Укрзалізниця" хоче повернути міські електрички Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 14:52

"Укрзалізниця" хоче повернути міські електрички Києва

Пропонуємо до обговорення:
В рамках проекту Kyiv Citу Express, "Укрзалізниця" хоче повернути міські електрички на підприємство до 2021 року.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" хоче повернути міські електрички Києва.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 14:53

20 лет рассказывали, что они неприбыльны и вот теперь... по мере прибыльности
arheops
 
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