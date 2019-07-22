RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд домігся зниження
ціни газу на 25%

Уряд домігся зниження ціни газу на 25%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 15:25

Уряд домігся зниження ціни газу на 25%

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення уряду оприлюднено на урядовму порталі.

Дивися повний текст Уряд домігся зниження ціни газу на 25%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89940
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 15:25

Не домігся, він сам упав в ціні. Торік 1000 м3 коштували на кордоні з ЄС біля 11 тис. грн, а зараз 5,5 тис. грн.
То в чому заслуга уряду?
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 16:09

Заслуга тільки в тому ,що припер Коболева до стінки,хоч той і брикався
borzol
 
Повідомлень: 88
З нами з: 10.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд 1 ... 6, 7, 8
R2 » П'ят 19 лип, 2019 08:56
75 4184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 14:51
Goodman
"Нафтогаз" представив нову стратегію видобутку газу
R2 » Вів 23 лип, 2019 12:19
2 63
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 14:08
EKO
Передбачити ціни на житло в Україні практично неможливо...
R2 » Вів 23 лип, 2019 08:22
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 08:23
LuckyG

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2561)
23.07.2019 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.