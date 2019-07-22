Таке рішення уряду оприлюднено на урядовму порталі.
Дивися повний текст Уряд домігся зниження ціни газу на 25%.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 15:25
Уряд домігся зниження ціни газу на 25%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд домігся зниження ціни газу на 25%.
Додано: Вів 23 лип, 2019 15:25
Не домігся, він сам упав в ціні. Торік 1000 м3 коштували на кордоні з ЄС біля 11 тис. грн, а зараз 5,5 тис. грн.
То в чому заслуга уряду?
Додано: Вів 23 лип, 2019 16:09
Заслуга тільки в тому ,що припер Коболева до стінки,хоч той і брикався
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