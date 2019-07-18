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Міжбанк: гривня зміцнилася на
позначці 25,62/25,64 грн...

Міжбанк: гривня зміцнилася на позначці 25,62/25,64 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 16:05

Міжбанк: гривня зміцнилася на позначці 25,62/25,64 грн...

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку у вівторок в секторі долара стартували з рівнів 25,67/25,65 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня зміцнилася на позначці 25,62/25,64 грн за долар.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 16:06

Межбанк межбанком ))) А почему валюты в обменниках держат не продают ? Это означает откат вниз 2-3 дня а потом яркий рывок вверх так всегда ... Не продают валюту по одной причине ....
macho070707
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