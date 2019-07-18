Торги валютного міжбанку у вівторок в секторі долара стартували з рівнів 25,67/25,65 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня зміцнилася на позначці 25,62/25,64 грн за долар.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 16:05
Міжбанк: гривня зміцнилася на позначці 25,62/25,64 грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: гривня зміцнилася на позначці 25,62/25,64 грн за долар.
Додано: Вів 23 лип, 2019 16:06
Межбанк межбанком ))) А почему валюты в обменниках держат не продают ? Это означает откат вниз 2-3 дня а потом яркий рывок вверх так всегда ... Не продают валюту по одной причине ....
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