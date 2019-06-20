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НАБУ завело справу на
інженерів "моста Кличка"

НАБУ завело справу на інженерів "моста Кличка"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 16:08

НАБУ завело справу на інженерів "моста Кличка"

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження стосовно скляного "моста Кличка". Відомство підозрює працівників КП Інженерний центр (виконавчий орган КМДА) в розтраті коштів або перевищенні службових повноважень.

Дивися повний текст НАБУ завело справу на інженерів \"моста Кличка\".
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 16:09

На тех кто занимался архитектурой или тех кто проводил сами работы? В чем вина того кто чертежи делал?
p_a_l
 
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