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У Києві інкасаторів обікрали на мільйон - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лип, 2019 17:33
Пропонуємо до обговорення:
У столиці невідомий обікрав інкасаторське авто. Про це повідомили УНН в правоохоронних органах.
Дивися повний текст У Києві інкасаторів обікрали на мільйон - ЗМІ
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Додано: Вів 23 лип, 2019 17:33
Що це за халатність? Чи це була домовленість з інкасаторами?
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