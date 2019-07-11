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У Києві інкасаторів
обікрали на мільйон - ЗМІ

У Києві інкасаторів обікрали на мільйон - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 17:33

У Києві інкасаторів обікрали на мільйон - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
У столиці невідомий обікрав інкасаторське авто. Про це повідомили УНН в правоохоронних органах.

Дивися повний текст У Києві інкасаторів обікрали на мільйон - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 17:33

Що це за халатність? Чи це була домовленість з інкасаторами?
0mage0
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