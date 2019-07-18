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Імпорт огірків і томатів в
Україну побив рекорд десятиліття

Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 18:52

Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття

Пропонуємо до обговорення:
Україна за січень-червень цього року імпортувала 7 тисяч тонн огірків і 55 тисяч тонн томатів.

Дивися повний текст Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття.
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Не загострення политичноі ситуації, а воєнне вторгнення
grushadm
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 18:55

Re: Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятилі

осталось хлеб импортировать
vitaliian
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