Україна за січень-червень цього року імпортувала 7 тисяч тонн огірків і 55 тисяч тонн томатів.
Дивися повний текст Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 18:52
Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття
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Дивися повний текст Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття.
Додано: Вів 23 лип, 2019 18:55
Re: Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятилі
осталось хлеб импортировать
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