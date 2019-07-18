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Імпорт огірків і томатів в
Україну побив рекорд десятиліття

Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 18:52

Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття

Пропонуємо до обговорення:
Україна за січень-червень цього року імпортувала 7 тисяч тонн огірків і 55 тисяч тонн томатів.

Дивися повний текст Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття.
R2
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Не загострення политичноі ситуації, а воєнне вторгнення
grushadm
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 18:55

Re: Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятилі

осталось хлеб импортировать
vitaliian
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[quote][/quote]по такой цене на помидоры и огурцы перешёл на бананы и апельсины.
зашёл сег. в тц варус - апельсины, бананы и греческий персик стоит дешевле, чем помидоры, огурцы и сладкий перец. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 06:08

Re: Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятилі

До того ж вітчизняним виробникам досить складно конкурувати на внутрішньому ринку з турецькою продукцією, оскільки витрати на газ і електроенергію в Туреччині набагато менші, ніж в Україні.


В среднем, в Турции за потреблённую электроэнергию платят из расчёта — 0,715 TL за 1 кВт-ч. ~3.21 грн

При цене на помидор в супермаркете Метро от 40 до 70 грн за кг о каком квотировании может идти речь???
papchik
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 09:46

  papchik написав:
До того ж вітчизняним виробникам досить складно конкурувати на внутрішньому ринку з турецькою продукцією, оскільки витрати на газ і електроенергію в Туреччині набагато менші, ніж в Україні.


В среднем, в Турции за потреблённую электроэнергию платят из расчёта — 0,715 TL за 1 кВт-ч. ~3.21 грн

При цене на помидор в супермаркете Метро от 40 до 70 грн за кг о каком квотировании может идти речь???

“Така тенденція на ринках огірків і томатів пояснюється тим, що Україна досить тривалий період була орієнтована на російський ринок, який після загострення політичної ситуації між країнами став недоступним для українських виробників. До того ж вітчизняним виробникам досить складно конкурувати на внутрішньому ринку з турецькою продукцією, оскільки витрати на газ і електроенергію в Туреччині набагато менші, ніж в Україні. Зараз українські виробники овочів закритого грунту вимагають квотування ввезення і впровадження торгового мита на імпортну продукцію”, – пояснила ситуацію директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

Насчет российского рынка - ЛОЖЬ. Аккурат 5 лет назад, в разгар кампании бойкота российских товаров, я, ради интереса, решил посмотреть, что на прилавках есть из Украины. В 2-х гектарном гипере О Кей я с трудом нашел только Закарпатскую закуску в банках. И с тех пор, очевидно, этой продукции стало еще меньше. Для справки - 20/7 на Заречном рынке Нижнего Новгорода я покупал отличные помидоры с пипочками (с куста с вечера) по 80 рублей, а огурцы с пупырышками (вечерний сбор) по 45 руб/кг. А причина диких цен на овощи на Украине прозаически проста - открытый рынок и курс 25+ за доллар. Поэтому и конкурировать с Турцией (еще на 800 км южнее), выращивающей овощи ПРОМЫШЛЕННО, занятие бесполезное.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 09:54

сегодня пенсионерам легче прожить зимой, чем получается теперь летом в сезон фруктов и овощей.
теперь врачи им не говорят кушайте овощи и фрукты - там много витамин. теперь дешевле покупать витамины в аптеках. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:11

Re: Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятилі

Не знаю, как насчет огурцов-помидоров, но я привезла с дачи (по дороге на Золотоношу) 50 кг вишни, и еще больше осталось на деревьях. Часть заморозила, часть на варенье-наливку. Последние кг в холодильнике на еду и вареники ). Пропадает у нас много чего. Знакомая из Запорожья писала, что сады были усыпаны абрикосами. В продаже импортные, наши пропадают.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:07

Hella папу пригласили собрать абрикос, всё что собрал - его (бесплатно). коммунизм.
vitaliian
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