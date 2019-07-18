Україна за січень-червень цього року імпортувала 7 тисяч тонн огірків і 55 тисяч тонн томатів.
Дивися повний текст Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 18:52
Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятиліття.
Додано: Вів 23 лип, 2019 18:55
Re: Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятилі
осталось хлеб импортировать
Додано: Вів 23 лип, 2019 20:38
[quote][/quote]по такой цене на помидоры и огурцы перешёл на бананы и апельсины.
зашёл сег. в тц варус - апельсины, бананы и греческий персик стоит дешевле, чем помидоры, огурцы и сладкий перец.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 24 лип, 2019 06:08
Re: Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятилі
В среднем, в Турции за потреблённую электроэнергию платят из расчёта — 0,715 TL за 1 кВт-ч. ~3.21 грн
При цене на помидор в супермаркете Метро от 40 до 70 грн за кг о каком квотировании может идти речь???
Додано: Сер 24 лип, 2019 09:46
Насчет российского рынка - ЛОЖЬ. Аккурат 5 лет назад, в разгар кампании бойкота российских товаров, я, ради интереса, решил посмотреть, что на прилавках есть из Украины. В 2-х гектарном гипере О Кей я с трудом нашел только Закарпатскую закуску в банках. И с тех пор, очевидно, этой продукции стало еще меньше. Для справки - 20/7 на Заречном рынке Нижнего Новгорода я покупал отличные помидоры с пипочками (с куста с вечера) по 80 рублей, а огурцы с пупырышками (вечерний сбор) по 45 руб/кг. А причина диких цен на овощи на Украине прозаически проста - открытый рынок и курс 25+ за доллар. Поэтому и конкурировать с Турцией (еще на 800 км южнее), выращивающей овощи ПРОМЫШЛЕННО, занятие бесполезное.
Додано: Сер 24 лип, 2019 09:54
сегодня пенсионерам легче прожить зимой, чем получается теперь летом в сезон фруктов и овощей.
теперь врачи им не говорят кушайте овощи и фрукты - там много витамин. теперь дешевле покупать витамины в аптеках.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:11
Re: Імпорт огірків і томатів в Україну побив рекорд десятилі
Не знаю, как насчет огурцов-помидоров, но я привезла с дачи (по дороге на Золотоношу) 50 кг вишни, и еще больше осталось на деревьях. Часть заморозила, часть на варенье-наливку. Последние кг в холодильнике на еду и вареники ). Пропадает у нас много чего. Знакомая из Запорожья писала, что сады были усыпаны абрикосами. В продаже импортные, наши пропадают.
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:07
Hella папу пригласили собрать абрикос, всё что собрал - его (бесплатно). коммунизм.
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