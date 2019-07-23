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Гривня потрапила в світовий
валютний ТОП: в Goldman...

Гривня потрапила в світовий валютний ТОП: в Goldman...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 23:18

Гривня потрапила в світовий валютний ТОП: в Goldman...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання попиту на валюту з боку українських компаній буде компенсоване припливом іноземного капіталу в українські облігації.

Дивися повний текст Гривня потрапила в світовий валютний ТОП: в Goldman Sachs пояснили, чи чекати девальвації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 23:18

М да надо следить когда массовые погашения ОВГЗ... ну а если массовый выход инвесторов то привет доллар по 50+ ну и не стоит забывать что по % платить всем нам надо.
Джон
 
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