Зростання попиту на валюту з боку українських компаній буде компенсоване припливом іноземного капіталу в українські облігації.
Дивися повний текст Гривня потрапила в світовий валютний ТОП: в Goldman Sachs пояснили, чи чекати девальвації.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 23:18
Гривня потрапила в світовий валютний ТОП: в Goldman...
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Дивися повний текст Гривня потрапила в світовий валютний ТОП: в Goldman Sachs пояснили, чи чекати девальвації.
Додано: Вів 23 лип, 2019 23:18
М да надо следить когда массовые погашения ОВГЗ... ну а если массовый выход инвесторов то привет доллар по 50+ ну и не стоит забывать что по % платить всем нам надо.
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