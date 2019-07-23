Обсяги промислового виробництва у червні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 2,3%.
Дивися повний текст Промвиробництво в Україні знову почало падати (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2019 09:31
Промвиробництво в Україні знову почало падати (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Промвиробництво в Україні знову почало падати (інфографіка).
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:56
и это при том что лето, цены на газ для промышленности были снижены беспрецендентно, на подходе снижение цен на электричество (на радость теневому президенту страны). Казалось бы рост должен быть гарантирован...
Додано: Сер 24 лип, 2019 11:39
порохоботы все высказались? а то что есть временной лаг - это для вас открытие? Вот по итогам года - можно будет что-то сказать.
Додано: Сер 24 лип, 2019 13:41
Re: Промвиробництво в Україні знову почало падати (інфографі
та да. Особенно доставляет "беспрецедентное падение" всего на свете.
Чувак какой-то интересный - он приходит, набрасывает и всегда пропадает.
Додано: Сер 24 лип, 2019 15:41
Идекс промислової продукції %
V 2006 109.6
V 2010 98.7
V 2019 85.6
Промпроизводство в мае 19-го составляло всего 78% от уровня...2006-го.
Чего уж тут обсуждать, особенно с учетом почти полного исчезновения отраслей с высокой добавленной стоимостью
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:34
Волгарь Это про раиську цифери? Лососят тунца в обе щёки))) Даде в мацквабаде нувориши стали дешёвую обувь называть трендом)))
РОШЕН
ФУФЛО
|