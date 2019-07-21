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Україна за 5 років залучила €3,3 млрд інвестицій у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:03
Пропонуємо до обговорення:
З 2014 року Україна отримала 3,3 мільярда євро інвестицій у сферу відновлюваної енергетики. Щоб виконати Енергетичну стратегію України, потрібно залучити до 2035 року ще 30 мільярдів євро.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 10:03
3.3 мільярда - це гроші, що прийшли та одразу пішли з країни в Китай за сонячні панелі, робочих місць крапля. В сухому залишку - заробіток на високому зеленому тарифі за рахунок всіх абонентів е/енергії України. Це не інвестиції, це вигідне довгострокове вкладення коштів в Україні (ще й прив'язане до курсу Євро)!!!
Ціни на газ на сьогодні впали до рівня цін на тверде паливо, тому сенсу розвивати цей напрямок немає.
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igor_poltava
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