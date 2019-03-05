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У серпні банківські рахунки
почнуть переводити на...

У серпні банківські рахунки почнуть переводити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:39

У серпні банківські рахунки почнуть переводити на...

Пропонуємо до обговорення:
З 5 серпня 2019 року в Україні стартує запровадження міжнародного номера банківського рахунку IBAN.

Дивися повний текст У серпні банківські рахунки почнуть переводити на стандарт IBAN.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:39

Это значит что теперь не нужно указывать МФО, эдрпо и т.д. а только 1 код IBAN? Соответственно если плачу через интернет, банки должны поменять софт, а все компании получить новый код и изменить в платежках?
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 11:05

alex2013a90 совершенно верно
Pavlentiy
 
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