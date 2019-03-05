З 5 серпня 2019 року в Україні стартує запровадження міжнародного номера банківського рахунку IBAN.
Дивися повний текст У серпні банківські рахунки почнуть переводити на стандарт IBAN.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 10:39
У серпні банківські рахунки почнуть переводити на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У серпні банківські рахунки почнуть переводити на стандарт IBAN.
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:39
Это значит что теперь не нужно указывать МФО, эдрпо и т.д. а только 1 код IBAN? Соответственно если плачу через интернет, банки должны поменять софт, а все компании получить новый код и изменить в платежках?
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