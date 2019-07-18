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Через масове відключення
електроенергії в Венесуелі...

Через масове відключення електроенергії в Венесуелі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:54

Через масове відключення електроенергії в Венесуелі...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Венесуели скасував робочий день і заняття в навчальних закладах 23 липня через перебої в електропостачанні на всій території країни. Про це у вівторок повідомив міністр зв'язку і інформації Боліваріанської Республіки Хорхе Родрігес в Twitter.

Дивися повний текст Через масове відключення електроенергії в Венесуелі оголосили вихідний.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:54

какого **а Расия не помогает, стоит в сторонке, отмалчивается? Ведь ясно же что нанятые американскими империалистами вредители виноваты в блэкауте! Ганьба
redmax11
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