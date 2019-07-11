RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки Швейцарії почали видавати
кредити інституційним...

Банки Швейцарії почали видавати кредити інституційним...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:58

Банки Швейцарії почали видавати кредити інституційним...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі банки Швейцарії почали видавати кредити інституційним позичальникам за від'ємною ставкою.

Дивися повний текст Банки Швейцарії почали видавати кредити інституційним позичальникам за від'ємною ставкою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89950
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:58

Один я не розумію, як ставка за кредитом може бути від'ємною?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Всі кредити онлайн в одному додатку для Android
R2 » Вів 23 лип, 2019 17:30
0 34
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 17:30
R2
Банки в Україні зобов'язали розробляти плани виходу з кризи
R2 » Пон 22 лип, 2019 11:18
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 11:18
igorbuda52
У червні населення занесло в банки на депозити майже 15 млрд 1, 2
R2 » Сер 10 лип, 2019 16:14
12 543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 12:13
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15234)
24.07.2019 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.