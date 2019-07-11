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Банки Швейцарії почали видавати кредити інституційним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Деякі банки Швейцарії почали видавати кредити інституційним позичальникам за від'ємною ставкою.
Дивися повний текст Банки Швейцарії почали видавати кредити інституційним позичальникам за від'ємною ставкою
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Додано: Сер 24 лип, 2019 10:58
Один я не розумію, як ставка за кредитом може бути від'ємною?
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