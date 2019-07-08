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Укрзалізниця почала використовувати
тепловози General...

Укрзалізниця почала використовувати тепловози General...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 12:44

Укрзалізниця почала використовувати тепловози General...

Пропонуємо до обговорення:
Локомотиви «Тризуб» виробництва компанії General Electric почали використовувати на ділянці Ковель-Ізов, що на кордоні з Польщею.

Дивися повний текст Укрзалізниця почала використовувати тепловози General Electric на кордоні з Польщею.
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