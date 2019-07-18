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Huawei забезпечить метро
Києва 4G-покриттям

Huawei забезпечить метро Києва 4G-покриттям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 13:59

Huawei забезпечить метро Києва 4G-покриттям

Пропонуємо до обговорення:
"Велика трійка" мобільних операторів обрала підрядника на будівництво 4G-мережі в Київському метрополітені.

Дивися повний текст Huawei забезпечить метро Києва 4G-покриттям.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 13:59

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