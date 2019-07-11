Курс долара з кожним роком зростатиме.
Дивися повний текст МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:25
МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара.
Додано: Сер 24 лип, 2019 14:25
це яким має бути курс у другому півріччі, щоб вийти на 28,68? хоча чого ще очікувати від "зелених" нових облич...
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