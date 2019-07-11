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МВФ оновив прогноз щодо
курсу гривні до долара

МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:25

МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара з кожним роком зростатиме.

Дивися повний текст МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:25

це яким має бути курс у другому півріччі, щоб вийти на 28,68? хоча чого ще очікувати від "зелених" нових облич...
ruslan42212
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