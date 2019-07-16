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Скільки отримують українські
програмісти (інфографіка)

Скільки отримують українські програмісти (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:31

Скільки отримують українські програмісти (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У період з 3 червня по 3 липня серед айтішників було проведено опитування щодо їхніх зарплат.

Дивися повний текст Скільки отримують українські програмісти (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:32

"Більшість розробників – чоловіки. Серед них жінок – 7%"(c) :))
chipmunk
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