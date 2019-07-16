У період з 3 червня по 3 липня серед айтішників було проведено опитування щодо їхніх зарплат.
Дивися повний текст Скільки отримують українські програмісти (інфографіка).
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:31
Скільки отримують українські програмісти (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки отримують українські програмісти (інфографіка).
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