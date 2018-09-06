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"Ми не в Японії": Парцхаладзе розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2019 15:29
Пропонуємо до обговорення:
Нові ДБН передбачають застосування граничних показників щільності населення мікрорайону.
Дивися повний текст \"Ми не в Японії\": Парцхаладзе розповів, як контролюватимуть щільність забудови (таблиця)
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