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Власників електрокарів чекають
приємні бонуси - експерт

Власників електрокарів чекають приємні бонуси - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:46

Власників електрокарів чекають приємні бонуси - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Про це Криклій написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Власників електрокарів чекають приємні бонуси - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:46

класс, хотят накупить себе Тесл и больше прав :)
Rainbow
 
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