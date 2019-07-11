|
|
Власників електрокарів чекають приємні бонуси - експерт
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2019 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це Криклій написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Власників електрокарів чекають приємні бонуси - експерт
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89956
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 24 лип, 2019 15:46
класс, хотят накупить себе Тесл и больше прав :)
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему