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Новий перелік платних
номерів на автомобіль (ціни)

Новий перелік платних номерів на автомобіль (ціни)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:03

Новий перелік платних номерів на автомобіль (ціни)

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України розширив перелік платних номерних знаків.

Дивися повний текст Новий перелік платних номерів на автомобіль (ціни).
R2
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спрос повышенный, а не предложение, которое статично
antonivs3
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