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Новий перелік платних номерів на автомобіль (ціни)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:03
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України розширив перелік платних номерних знаків.
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R2
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:03
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