Уряд схвалив стратегію управління кордонами до 2025 року

Додано: Сер 24 лип, 2019 18:28

Нашей стране нужна объединенная с погранцами таможенная служба. А то что в одной, что во второй полно начальников (при должностях "не бей лежачего" с нормальным жалованьем), имеет место иногда дублирование функций, при том, что физическое место приложения усилий у таможни и пограничников часто одно и то же. Самый прикол - вот как таможенник должен без оружия шманать автобус или вагон в поисках того же оружия или наркоты???? Особенно на границе с Россией или Приднестровьем. У нас пошли по европейскому пути, объединив таможню с налоговой, руководствуясь тем, что у них те же цели (обобрать всех и вся). В реальности - следует исходить из необходимости организовать эффективное сопровождение перемещения людей и товаров через границу. В этом плане - в США именно так - нам не следует быть европейцами