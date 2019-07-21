RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд схвалив стратегію
управління кордонами до 2025 року

Уряд схвалив стратегію управління кордонами до 2025 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:28

Уряд схвалив стратегію управління кордонами до 2025 року

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року, яка враховує найкращі європейські практики.

Дивися повний текст Уряд схвалив стратегію управління кордонами до 2025 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89958
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:28

Нашей стране нужна объединенная с погранцами таможенная служба. А то что в одной, что во второй полно начальников (при должностях "не бей лежачего" с нормальным жалованьем), имеет место иногда дублирование функций, при том, что физическое место приложения усилий у таможни и пограничников часто одно и то же. Самый прикол - вот как таможенник должен без оружия шманать автобус или вагон в поисках того же оружия или наркоты???? Особенно на границе с Россией или Приднестровьем. У нас пошли по европейскому пути, объединив таможню с налоговой, руководствуясь тем, что у них те же цели (обобрать всех и вся). В реальности - следует исходить из необходимости организовать эффективное сопровождение перемещения людей и товаров через границу. В этом плане - в США именно так - нам не следует быть европейцами
max_us_ua
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 17.11.08
Подякував: 606 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" представив нову стратегію видобутку газу
R2 » Вів 23 лип, 2019 12:19
4 154
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 06:07
mikhpatalakha
Уряд домігся зниження ціни газу на 25%
R2 » Вів 23 лип, 2019 15:25
4 266
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 21:19
zРадио
2018 року за кордон за турпутівками з'їздили 4 мільйони...
R2 » Нед 21 лип, 2019 11:33
3 178
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 23:08
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73697)
24.07.2019 19:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron