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У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2019 20:09
Пропонуємо до обговорення:
КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» оголосила тендер на будівництво комплексу вартістю 152,5 млн. грн.
Дивися повний текст У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150 млн грн
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Додано: Сер 24 лип, 2019 20:09
Если бы это помогало убрать бродячих собак с улицы. А так...
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Нед 21 лип, 2019 17:21
p_a_l