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У Києві побудують притулок для
тварин вартістю понад 150...

У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:09

У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...

Пропонуємо до обговорення:
КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» оголосила тендер на будівництво комплексу вартістю 152,5 млн. грн.

Дивися повний текст У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:09

Если бы это помогало убрать бродячих собак с улицы. А так...
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:55

  Славик написав:Если бы это помогало убрать бродячих собак с улицы. А так...


люди выбрасывают котов и собак в безумных количествах (((
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:08

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» оголосила тендер на будівництво комплексу вартістю 152,5 млн. грн.

Дивися повний текст У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150 млн грн.


будет так -
очень быстро этот притулок ( приют ) заполнять коты и собачки .
Дальше принимать котов и собак приют не сможет , чисто физически
дальше , в лучшем случае , приют будет проводить отлов и стерилизацию собак и кошек .
в худшем случае - усыплять
куча времени денег и сил будет уходить на поддержание здоровья собачек и котов в норме
Только благодаря руководству и волонтерам этот приют не скатится в ужас .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:24

Re: У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150

Судя по количеству стерилизованных собак это просто еще одна кормушка, а не средство регулирования численности.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:03

  moldashavanin написав:в лучшем случае , приют будет проводить отлов и стерилизацию собак и кошек .
в худшем случае - усыплять

Навпаки. В кращому випадку будуть присипляти (як це роблять у США), в гіршому - стерилізувати і випускати назад на вулиці. І швидше за все це буде другий варіант. В нас у місті також є притулок який працює саме за такою схемою. Тепер по вулицях бродять численні собачі зграї, біля яких деколи пройти страшно. Бо стерилізація стерилізацією, а зуби то їм ніхто не видаляв.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 23:12

Для депутатов (уже бывших) и прочих свинарчуков?
Я шарю
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