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У Києві побудують притулок для
тварин вартістю понад 150...

У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:54

  NetSerpent написав:
  optimist написав:Усыплять? В США? Кто Вам такое сказал? Разве что больных или безнадежно агрессивных. Там в приютах очереди на "усыновление". Да и не только в США. https://twitter.com/i/status/1154151772232904704

Поцікавтеся трохи як працюють притулки для тварин у США і не меліть дурниць. Черги не стоять. Нових хазяїв знаходять приблизно для половини тварин. Всіх інших, для яких у притулку протягом певного часу не знайшли нового хазяїна, просто присипляють. Без варіантів. Тому по вулицях США бездомні собаки не бігають, і пенсіонерки їх біля під'їздів не підгодовують. Ця система реально і ефективно працює, але не у нас, на жаль. Бо для реалізації такої програми потрібен закон і політична воля. А за політика, який запропонує присипляти собак, потім народ не проголосує. У нас же всі "гуманісти".
  moldashavanin написав:если усыплять - во главе этого приюта встанут такие мрази .
Одну и ту же самую собачку они 10 раз усыплять и сдерут деньги .
никто и ничего делать не будет Не . стерилизация это лучше и есть какая-то надежда - этот приют будет выполнять свои функции.

Ну з таким же успіхом і стерилізувати тварину можна 10 разів. Корупційну складову можна знайти скрізь. Це вже питання до інших органів, які повинні були би боротися із цим явищем.


Чушь вы написали . Я знаю как все это работает .
без волонтеров - которые будут всем , котам и собачкам , искать новый дом .
вы ничего не сделаете .
не будут волонтеры сотрудничать с усыплением собачек и кошек .
не будут волонтеры помогать таким приютам
они обойдут такой приют стороной .
Вместо приюта вы получите скотобойню .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:15

  -Segey- написав:А когда будут строить приюты для людей. по всем городам полно бомжей. Или хотя бы там фабрику для бомжей. что бы они могли себя обеспечивать..

Дайте бомжу работу. И увидите как он захочет нормально жить.

Людей не жалко. Животные за себя постоять не могут так как люди. Животных очень жалко. И лучше бы эти деньги пошли реально на корма, а не на стены и постройки. Построить можно, чем потом кормить?
Кто нибудь хоть раз был в приюте для животных. Без слез там никак не выстоять.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:17

  Faceless написав:
  -Segey- написав:А когда будут строить приюты для людей. по всем городам полно бомжей. Или хотя бы там фабрику для бомжей. что бы они могли себя обеспечивать..

Усыплять не вариант? :mrgreen:

Сюда и нариков можно добавить. :mrgreen:
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:31

  Faceless написав:
  -Segey- написав:А когда будут строить приюты для людей. по всем городам полно бомжей. Или хотя бы там фабрику для бомжей. что бы они могли себя обеспечивать..

Усыплять не вариант? :mrgreen:


БОльшую часть бомжей по хорошему нужно принудительно держать в закрытых психиатрических лечебных заведениях. Это совсем другие деньги. При этом процент излечившихся будет незначительным, а рецидивы весьма вероятны :(
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:46

Кэшна усыплять! Без вариантовъ! Всех людей на этой планете!
...какая невероятно красивая снова станет Земля.
pitchnv
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:51

Re: У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150

  p_a_l написав:Дайте бомжу работу. И увидите как он захочет нормально жить.

Дайте еще ему квартиру, машину, дачу - так он вообще расцветет!!!)))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:53

  Конрад Карлович написав:
  p_a_l написав:Дайте бомжу работу. И увидите как он захочет нормально жить.

Дайте еще ему квартиру, машину, дачу - так он вообще расцветет!!!)))

Плесенью, пропив квартиру, машину и дачу :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:57

Re: У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150

Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бродячие собаки, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает. Что еще можно построить под благородным соусом за 150 млн и потом каждый месяц требовать денег на содержание?
Стерилизация? Да пофиг, что от нее нет пользы. Главное процесс идет. А если нет собак на улице, то как просить денег на стерилизацию непонятно кого?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:07

  Славик написав:Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бродячие собаки, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает. Что еще можно построить под благородным соусом за 150 млн и потом каждый месяц требовать денег на содержание?
Стерилизация? Да пофиг, что от нее нет пользы. Главное процесс идет. А если нет собак на улице, то как просить денег на стерилизацию непонятно кого?

"Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бездомные люди, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает." :mrgreen:

Людей, к примеру, не жалко совершенно. Бомжи практически без исключений сделали свой выбор сознательно и делают его каждый день. Кому они нужны? Но под "благородным соусом" на них выделяются средства на всякие приюты, еду, пункты обогрева и прочее.

От стерилизации животных польза есть - это гуманное регулирование численности.
Бродячее животное не виновато, что оно домашнее и без человека не имеет естественной среды обитания, не виновато в безответственности бывших хозяев или в том, что родилось у таких же бродячих животных. В этом на все 100% вина человека.
При этом животное не заслуживает лишения жизни из-за безответственности людей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:22

  Faceless написав:
  Славик написав:Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бродячие собаки, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает. Что еще можно построить под благородным соусом за 150 млн и потом каждый месяц требовать денег на содержание?
Стерилизация? Да пофиг, что от нее нет пользы. Главное процесс идет. А если нет собак на улице, то как просить денег на стерилизацию непонятно кого?

"Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бездомные люди, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает." :mrgreen:

Людей, к примеру, не жалко совершенно. Бомжи практически без исключений сделали свой выбор сознательно и делают его каждый день. Кому они нужны? Но под "благородным соусом" на них выделяются средства на всякие приюты, еду, пункты обогрева и прочее.

От стерилизации животных польза есть - это гуманное регулирование численности.
Бродячее животное не виновато, что оно домашнее и без человека не имеет естественной среды обитания, не виновато в безответственности бывших хозяев или в том, что родилось у таких же бродячих животных. В этом на все 100% вина человека.
При этом животное не заслуживает лишения жизни из-за безответственности людей.

Больше в Киеве нет проблем? Или некуда пристроить 150 лямов? А почему сразу бомжи? Кроме бомжей есть ещё одинокие пенсионеры, инвалиды, сироты.. Или их Вам тоже не жалко?! Ну да. Кошечки и собачки важнее.
логан1919
 
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