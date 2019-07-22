У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...
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Поцікавтеся трохи як працюють притулки для тварин у США і не меліть дурниць. Черги не стоять. Нових хазяїв знаходять приблизно для половини тварин. Всіх інших, для яких у притулку протягом певного часу не знайшли нового хазяїна, просто присипляють. Без варіантів. Тому по вулицях США бездомні собаки не бігають, і пенсіонерки їх біля під'їздів не підгодовують. Ця система реально і ефективно працює, але не у нас, на жаль. Бо для реалізації такої програми потрібен закон і політична воля. А за політика, який запропонує присипляти собак, потім народ не проголосує. У нас же всі "гуманісти".
moldashavanin написав:если усыплять - во главе этого приюта встанут такие мрази . Одну и ту же самую собачку они 10 раз усыплять и сдерут деньги . никто и ничего делать не будет Не . стерилизация это лучше и есть какая-то надежда - этот приют будет выполнять свои функции.
Ну з таким же успіхом і стерилізувати тварину можна 10 разів. Корупційну складову можна знайти скрізь. Це вже питання до інших органів, які повинні були би боротися із цим явищем.
Чушь вы написали . Я знаю как все это работает . без волонтеров - которые будут всем , котам и собачкам , искать новый дом . вы ничего не сделаете . не будут волонтеры сотрудничать с усыплением собачек и кошек . не будут волонтеры помогать таким приютам они обойдут такой приют стороной . Вместо приюта вы получите скотобойню .
-Segey- написав:А когда будут строить приюты для людей. по всем городам полно бомжей. Или хотя бы там фабрику для бомжей. что бы они могли себя обеспечивать..
Дайте бомжу работу. И увидите как он захочет нормально жить.
Людей не жалко. Животные за себя постоять не могут так как люди. Животных очень жалко. И лучше бы эти деньги пошли реально на корма, а не на стены и постройки. Построить можно, чем потом кормить? Кто нибудь хоть раз был в приюте для животных. Без слез там никак не выстоять.
-Segey- написав:А когда будут строить приюты для людей. по всем городам полно бомжей. Или хотя бы там фабрику для бомжей. что бы они могли себя обеспечивать..
Усыплять не вариант?
БОльшую часть бомжей по хорошему нужно принудительно держать в закрытых психиатрических лечебных заведениях. Это совсем другие деньги. При этом процент излечившихся будет незначительным, а рецидивы весьма вероятны
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Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бродячие собаки, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает. Что еще можно построить под благородным соусом за 150 млн и потом каждый месяц требовать денег на содержание? Стерилизация? Да пофиг, что от нее нет пользы. Главное процесс идет. А если нет собак на улице, то как просить денег на стерилизацию непонятно кого?
Славик написав:Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бродячие собаки, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает. Что еще можно построить под благородным соусом за 150 млн и потом каждый месяц требовать денег на содержание? Стерилизация? Да пофиг, что от нее нет пользы. Главное процесс идет. А если нет собак на улице, то как просить денег на стерилизацию непонятно кого?
"Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бездомные люди, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает."
Людей, к примеру, не жалко совершенно. Бомжи практически без исключений сделали свой выбор сознательно и делают его каждый день. Кому они нужны? Но под "благородным соусом" на них выделяются средства на всякие приюты, еду, пункты обогрева и прочее.
От стерилизации животных польза есть - это гуманное регулирование численности. Бродячее животное не виновато, что оно домашнее и без человека не имеет естественной среды обитания, не виновато в безответственности бывших хозяев или в том, что родилось у таких же бродячих животных. В этом на все 100% вина человека. При этом животное не заслуживает лишения жизни из-за безответственности людей.
Славик написав:Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бродячие собаки, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает. Что еще можно построить под благородным соусом за 150 млн и потом каждый месяц требовать денег на содержание? Стерилизация? Да пофиг, что от нее нет пользы. Главное процесс идет. А если нет собак на улице, то как просить денег на стерилизацию непонятно кого?
"Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бездомные люди, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает."
Людей, к примеру, не жалко совершенно. Бомжи практически без исключений сделали свой выбор сознательно и делают его каждый день. Кому они нужны? Но под "благородным соусом" на них выделяются средства на всякие приюты, еду, пункты обогрева и прочее.
От стерилизации животных польза есть - это гуманное регулирование численности. Бродячее животное не виновато, что оно домашнее и без человека не имеет естественной среды обитания, не виновато в безответственности бывших хозяев или в том, что родилось у таких же бродячих животных. В этом на все 100% вина человека. При этом животное не заслуживает лишения жизни из-за безответственности людей.
Больше в Киеве нет проблем? Или некуда пристроить 150 лямов? А почему сразу бомжи? Кроме бомжей есть ещё одинокие пенсионеры, инвалиды, сироты.. Или их Вам тоже не жалко?! Ну да. Кошечки и собачки важнее.