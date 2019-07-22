У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...

Додано: Чет 25 лип, 2019 16:07

Славик написав: Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бродячие собаки, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает. Что еще можно построить под благородным соусом за 150 млн и потом каждый месяц требовать денег на содержание?

Стерилизация? Да пофиг, что от нее нет пользы. Главное процесс идет. А если нет собак на улице, то как просить денег на стерилизацию непонятно кого? Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бродячие собаки, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает. Что еще можно построить под благородным соусом за 150 млн и потом каждый месяц требовать денег на содержание?Стерилизация? Да пофиг, что от нее нет пользы. Главное процесс идет. А если нет собак на улице, то как просить денег на стерилизацию непонятно кого?

"Если отбросить эмоции и посмотреть, кому нужны бездомные люди, то несложно будет понять, что больше всех в них нуждаются те кто за них переживает."Людей, к примеру, не жалко совершенно. Бомжи практически без исключений сделали свой выбор сознательно и делают его каждый день. Кому они нужны? Но под "благородным соусом" на них выделяются средства на всякие приюты, еду, пункты обогрева и прочее.От стерилизации животных польза есть - это гуманное регулирование численности.Бродячее животное не виновато, что оно домашнее и без человека не имеет естественной среды обитания, не виновато в безответственности бывших хозяев или в том, что родилось у таких же бродячих животных. В этом на все 100% вина человека.При этом животное не заслуживает лишения жизни из-за безответственности людей.