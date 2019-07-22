У Києві побудують притулок для тварин вартістю понад 150...

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Додано: Чет 25 лип, 2019 16:33
Faceless написав:
От стерилизации животных польза есть - это гуманное регулирование численности.
Где-то встречал, что бездомная собака в среднем живет около 3-х лет. Стерилизуют уже больше 10 лет. Численность только прибывает. Эта программа давно доказала свою несостоятельность.
Faceless написав:
В этом на все 100% вина человека.
А наркоман, что убил бабушку из-за 50 грн, тоже не виноват. Виновата семья, школа, общество.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 16:35
Животные намного благороднее человека! Ни одно животное не нападет на себе подобное только потому, что у него плохое настроение, что у другого не тот цвет шерсти/кожи (аналог одежды людей или расы), что ему просто скучно и хочется развлечений, что другой слабее его или другого пола. А вот у людей это часто встречается.
Исключение те животные, чья психика была искусственно изменена человеком (сторожевые собаки), либо специально выведены человеком (бойцовские породы собак, петухов). Или бывшие любимые питомцы, выброшенные хозяевами на улицу.
Все тигры-людоеды оказались старыми или тяжело больными животными, которые просто не в силах были поймать другую добычу.
Из личного. Мне пришлось встречаться в естественной природе с оленями в период их гона, кафрскими буйволами с телятами, кабанами с "полосатиками", лосями, бурым медведем, волком, лисицами (в т.ч. с явными признаками бешенства), змеями. До сих пор жив и ни разу не укушен. А вот поздно выйти на улицу в чужом городе боюсь.
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yanyura
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Додано: Чет 25 лип, 2019 16:43
yanyura написав:
Животные намного благороднее человека! Ни одно животное не нападет на себе подобное только потому, что у него плохое настроение, что у другого не тот цвет шерсти/кожи (аналог одежды людей или расы), что ему просто скучно и хочется развлечений, что другой слабее его или другого пола. А вот у людей это часто встречается.
Вы никогда не видели как одна бродячая собака набрасывается на другую, что бы та знала свое место? Как стая собак разрывает кошку на куски на глазах у ребенка и бросив окровавленный трупик бежит ловить следующую?
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