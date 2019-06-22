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Діагностика та лікування раку:
ЄС інвестує €35 мільйонів...

Діагностика та лікування раку: ЄС інвестує €35 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:03

Діагностика та лікування раку: ЄС інвестує €35 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
ЄС має намір інвестувати 35 мільйонів євро в розвиток технологій штучного інтелекту, які використовуватимуться, зокрема, для діагностики та лікування раку.

Дивися повний текст Діагностика та лікування раку: ЄС інвестує €35 мільйонів у штучний інтелект.
R2
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