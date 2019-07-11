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Маск придумав, як в 15 разів
скоротити електропроводку в...

Маск придумав, як в 15 разів скоротити електропроводку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 07:07

Маск придумав, як в 15 разів скоротити електропроводку в...

Пропонуємо до обговорення:
Tesla працює над революційно новою архітектурою електропроводки, яка скоротить витрату матеріалів і полегшить перехід на автоматизоване виробництво.

Дивися повний текст Маск придумав, як в 15 разів скоротити електропроводку в Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 07:07

Микроконтроллер в каждом. Исполнительном устройстве ,общая САН шина и общее питание .
budiba
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