Tesla працює над революційно новою архітектурою електропроводки, яка скоротить витрату матеріалів і полегшить перехід на автоматизоване виробництво.
Дивися повний текст Маск придумав, як в 15 разів скоротити електропроводку в Tesla.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 07:07
Маск придумав, як в 15 разів скоротити електропроводку в...
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Дивися повний текст Маск придумав, як в 15 разів скоротити електропроводку в Tesla.
Додано: Чет 25 лип, 2019 07:07
Микроконтроллер в каждом. Исполнительном устройстве ,общая САН шина и общее питание .
Додано: Чет 25 лип, 2019 07:57
Да и глючнее автомобиля вы не найдете!
Лично наблюдал картину как подобные устройства живут своей жизнью.
Первое: помехозащишеная шина управления. Оптоволокно идеально.
Второе: каждый блок запитан через качественный фильтр.
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