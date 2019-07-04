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На Житомирщині побудують
сонячну електростанцію

На Житомирщині побудують сонячну електростанцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:28

На Житомирщині побудують сонячну електростанцію

Пропонуємо до обговорення:
На території Житомирської області почали створювати сонячну електростанцію - Болохівський солар-парк. Його потужність складе 35 МВт.

Дивися повний текст На Житомирщині побудують сонячну електростанцію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:28

Обязательно нужен работающий конкурентный рынок энергии.
cia
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