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На Житомирщині побудують сонячну електростанцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лип, 2019 09:28
Пропонуємо до обговорення:
На території Житомирської області почали створювати сонячну електростанцію - Болохівський солар-парк. Його потужність складе 35 МВт.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 09:28
Обязательно нужен работающий конкурентный рынок энергии.
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