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У МОН роз'яснили систему
розрахунку мінімальної вартості...

У МОН роз'яснили систему розрахунку мінімальної вартості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:42

У МОН роз'яснили систему розрахунку мінімальної вартості...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть ввести мінімальну вартість оплати за отримання вищої освіти за контрактом на певних спеціальностях.

Дивися повний текст У МОН роз'яснили систему розрахунку мінімальної вартості навчання у вузах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:42

Нельзя подымать, бюджет по блату, цены должны быть реальные и доступные для города и села
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:57

ну и цены. Охренели совсем
jr_diava88
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