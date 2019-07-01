В Україні хочуть ввести мінімальну вартість оплати за отримання вищої освіти за контрактом на певних спеціальностях.
Дивися повний текст У МОН роз'яснили систему розрахунку мінімальної вартості навчання у вузах.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 09:42
У МОН роз'яснили систему розрахунку мінімальної вартості...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОН роз'яснили систему розрахунку мінімальної вартості навчання у вузах.
Додано: Чет 25 лип, 2019 09:42
Нельзя подымать, бюджет по блату, цены должны быть реальные и доступные для города и села
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