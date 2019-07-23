Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус під час засідання уряду.
Дивися повний текст Водоканали вимагають підвищити ціни на воду.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 09:46
Водоканали вимагають підвищити ціни на воду
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Дивися повний текст Водоканали вимагають підвищити ціни на воду.
Додано: Чет 25 лип, 2019 09:46
Подымать некуда, устранить утечки воды, сократить руководство и количество филий
Додано: Чет 25 лип, 2019 10:22
У зв'язку з яким зростанням?
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