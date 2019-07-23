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Водоканали вимагають
підвищити ціни на воду

Водоканали вимагають підвищити ціни на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:46

Водоканали вимагають підвищити ціни на воду

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус під час засідання уряду.

Дивися повний текст Водоканали вимагають підвищити ціни на воду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:46

Подымать некуда, устранить утечки воды, сократить руководство и количество филий
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:22

водоканали приходять і просять підняти їм тарифи на холодну воду на 15% у зв’язку із цим зростанням

У зв'язку з яким зростанням?
0mage0
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