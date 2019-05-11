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У Дніпрі ходитиме
безкоштовне річкове таксі

У Дніпрі ходитиме безкоштовне річкове таксі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:51

У Дніпрі ходитиме безкоштовне річкове таксі

Пропонуємо до обговорення:
У Дніпрі до завершення ремонту Центрального моста курсуватиме безкоштовне річкове таксі між правим і лівим берегами річки Дніпро.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:51

Хорошая новость, в Киеве тоже можна с Осокорков на Подол, продумать другие удобные маршруты
bklochok
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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