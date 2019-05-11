У Дніпрі до завершення ремонту Центрального моста курсуватиме безкоштовне річкове таксі між правим і лівим берегами річки Дніпро.
Дивися повний текст У Дніпрі ходитиме безкоштовне річкове таксі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лип, 2019 09:51
У Дніпрі ходитиме безкоштовне річкове таксі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Дніпрі ходитиме безкоштовне річкове таксі.
Додано: Чет 25 лип, 2019 09:51
Хорошая новость, в Киеве тоже можна с Осокорков на Подол, продумать другие удобные маршруты
|