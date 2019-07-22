RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Енергоатом можуть зобов'язати
продавати дешеву електрику...

Енергоатом можуть зобов'язати продавати дешеву електрику...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:52

Енергоатом можуть зобов'язати продавати дешеву електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розглядає можливість покласти на Енергоатом обов'язки продавати електрику за зниженими цінами водоканалам та теплокомуненерго.

Дивися повний текст Енергоатом можуть зобов'язати продавати дешеву електрику водоканалам для стримання зростання тарифів на воду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89967
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:53

Це називається популізм.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глава Lufthansa заявив, що продавати авіаквитки дешевше,...
R2 » Вів 23 лип, 2019 17:55
3 167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 16:45
folker
За що ще можуть штрафувати водіїв 1, 2
R2 » Пон 22 лип, 2019 22:11
10 1435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 15:41
ah1063bx
Банки в Україні зобов'язали розробляти плани виходу з кризи
R2 » Пон 22 лип, 2019 11:18
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 11:18
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23020)
25.07.2019 12:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.