|
|
Енергоатом можуть зобов'язати продавати дешеву електрику...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лип, 2019 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Уряд розглядає можливість покласти на Енергоатом обов'язки продавати електрику за зниженими цінами водоканалам та теплокомуненерго.
Дивися повний текст Енергоатом можуть зобов'язати продавати дешеву електрику водоканалам для стримання зростання тарифів на воду
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89967
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 10:53
Це називається популізм.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2118
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|167
|
|
|10
|1435
|
|
|1
|43
|