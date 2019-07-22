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Енергоатом можуть зобов'язати
продавати дешеву електрику...

Енергоатом можуть зобов'язати продавати дешеву електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:52

Енергоатом можуть зобов'язати продавати дешеву електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розглядає можливість покласти на Енергоатом обов'язки продавати електрику за зниженими цінами водоканалам та теплокомуненерго.

Дивися повний текст Енергоатом можуть зобов'язати продавати дешеву електрику водоканалам для стримання зростання тарифів на воду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:53

Це називається популізм.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:34

  0mage0 написав:Це називається популізм.

Несомненно. Бесконечные повышения - вот реальная работа.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:40

нельзя бесконечно доить Энергоатом ради ублажения инфантильного электората и олигархов. Потом не стоит удивляться, если гдето рванет очередной Чернобыль, не дай бог
redmax11
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