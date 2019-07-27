Якими будуть нові смартфони iPhone: всупереч...

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Це здається останній рік коли вони можуть відмовитися від уніфікованого роз'єму, чи ще наступний можуть, точно не пам'ятаю. Проте на початку 10х років була домовленість що за 10 років всі перейдуть на один роз'єм. Хтось це зробив швидше, а хтось тягне до останнього.
Кстати вопрос у меня по поводу новых айфонов. Меня очень iPhone XI интересует и много где пишут, что инфы еще мало и вообще неизвестно что там будет. А тут в статье неплохая инфа, а тут еще больше https://stylus.ua/iphone-170/seriya:iphone-11/ Откуда береться информация, если Apple молчит?) Или это специальный контролируемый слив, чтобы подогреть интерес к новинке.
Может кто-то уже и ориентировочную цену подскажет?) Потому что я найти вообще ничего по ней не могу.