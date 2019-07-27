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Якими будуть нові смартфони
iPhone: всупереч...

Якими будуть нові смартфони iPhone: всупереч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:09

Якими будуть нові смартфони iPhone: всупереч...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple восени представить нові смартфони. Останні чутки говорять про те, що виробник знову представить три моделі iPhone, вони прийдуть на зміну iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr.

Дивися повний текст Якими будуть нові смартфони iPhone: всупереч очікуванням, вони не отримають роз'єм USB-C.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:10

Це здається останній рік коли вони можуть відмовитися від уніфікованого роз'єму, чи ще наступний можуть, точно не пам'ятаю. Проте на початку 10х років була домовленість що за 10 років всі перейдуть на один роз'єм. Хтось це зробив швидше, а хтось тягне до останнього.
smashevskyi
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:09

Re: Якими будуть нові смартфони iPhone: всупереч...

Кстати вопрос у меня по поводу новых айфонов. Меня очень iPhone XI интересует и много где пишут, что инфы еще мало и вообще неизвестно что там будет. А тут в статье неплохая инфа, а тут еще больше https://stylus.ua/iphone-170/seriya:iphone-11/ Откуда береться информация, если Apple молчит?) Или это специальный контролируемый слив, чтобы подогреть интерес к новинке.

Может кто-то уже и ориентировочную цену подскажет?) Потому что я найти вообще ничего по ней не могу.
Laven
 
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