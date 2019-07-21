Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення 1 млрд доларів на користь українського “Ощадбанку”.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 11:20
РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на...
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Дивися повний текст РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на користь \"Ощадбанку\".
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