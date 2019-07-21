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РФ оскаржила рішення про
стягнення 1 млрд доларів на...

РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:20

РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на...

Пропонуємо до обговорення:
Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення 1 млрд доларів на користь українського “Ощадбанку”.

Дивися повний текст РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на користь \"Ощадбанку\".
R2
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