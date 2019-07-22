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У Зеленського мають намір
запровадити конфіскацію...

У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:21

У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 24 липня, член Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська заявила про ініціативу впровадження так званої «громадянської конфіскації» незаконних активів в рамках тотальнох боротьби з корупцією.

Дивися повний текст У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію незаконних активів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:22

"гражданская конфискация", прелестно. Шариковы на марше...
ruslan42212
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